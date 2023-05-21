Кокорин: по игре в этом сезоне «Арису» не было равных на Кипре. Самая сильная команда

Российский нападающий Александр Кокорин назвал «Арис» самой сильной командой чемпионата Кипра. Форвард выступает за этот клуб на правах аренды.

«Без всякого высокомерия скажу: я сыграл здесь со всеми клубами и понимал, что «Арис» — самая сильная команда. Где-то был важен момент удачи и фортуны. В декабре они были не на нашей стороне. Шесть-семь игр не могли выиграть, не могли забить. Но по игре в этом сезоне равных на Кипре вообще не было.

Секреты не буду рассказывать, которые обсуждали на барбекю. По игре очень сильная команда. Все верили. Нужно было забивать, выигрывать, что мы и начали делать. Провели 17-18 игр без поражений, где 14-15 побед — это что-то невероятное», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».