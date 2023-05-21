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Кокорин: по игре в этом сезоне «Арису» не было равных на Кипре. Самая сильная команда

Кокорин: по игре в этом сезоне «Арису» не было равных на Кипре. Самая сильная команда
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Российский нападающий Александр Кокорин назвал «Арис» самой сильной командой чемпионата Кипра. Форвард выступает за этот клуб на правах аренды.

«Без всякого высокомерия скажу: я сыграл здесь со всеми клубами и понимал, что «Арис» — самая сильная команда. Где-то был важен момент удачи и фортуны. В декабре они были не на нашей стороне. Шесть-семь игр не могли выиграть, не могли забить. Но по игре в этом сезоне равных на Кипре вообще не было.

Секреты не буду рассказывать, которые обсуждали на барбекю. По игре очень сильная команда. Все верили. Нужно было забивать, выигрывать, что мы и начали делать. Провели 17-18 игр без поражений, где 14-15 побед — это что-то невероятное», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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