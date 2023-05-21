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Арбитр Карасёв: объяснить свои решения в дерби? Мы обсудим это с департаментом судейства

Арбитр Карасёв: объяснить свои решения в дерби? Мы обсудим это с департаментом судейства
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Судья Сергей Карасёв заявил, что готов объяснить свои решения, которые он принял в матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Дерби есть дерби, оно не могло быть другим. Если нам скажут, что после матча мы должны комментировать свои решения, встретимся с вами на стадионе и будем что-то обсуждать. Сейчас я говорю, что дерби — это всегда тяжело. Тем более когда это «Спартак» — ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены Экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку.

Готов ли я объяснить свои решения? Мы обсудим все спорные моменты с департаментом судейства. Если надо будет — я готов», – приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

Напомним, арбитр удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу. Также рефери сперва отменил пенальти за фол на Романе Зобнине, а через несколько минут назначил 11-метровый в ворота ЦСКА в другом эпизоде. Армейцы обратились в Экспертно-судейскую комиссию.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой резко высказался о судействе бригады Карасёва в матче 28-го тура.

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