Николай Комличенко: в этом сезоне уже не сыграю

Форвард «Ростова» Николай Комличенко сообщил, что больше не сыграет в нынешнем сезоне. Нападающий находится вне игры из-за полученного ранее повреждения.

«В этом сезоне уже не сыграю», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Комличенко не принимал участия в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Николай Комличенко является лучшим бомбардиром «Ростова» в нынешнем сезоне. Российский нападающий и воспитанник академии «Краснодара» принял участие в 26 матчах и забил 11 мячей. «Ростов» прямо сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

В остатке сезона-2022/2023 жёлто-синие сыграют с «Ахматом» (28 мая) и ЦСКА (3 июня).