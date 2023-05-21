Николай Комличенко: в этом сезоне уже не сыграю
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко сообщил, что больше не сыграет в нынешнем сезоне. Нападающий находится вне игры из-за полученного ранее повреждения.
«В этом сезоне уже не сыграю», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».
Комличенко не принимал участия в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
Николай Комличенко является лучшим бомбардиром «Ростова» в нынешнем сезоне. Российский нападающий и воспитанник академии «Краснодара» принял участие в 26 матчах и забил 11 мячей. «Ростов» прямо сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
В остатке сезона-2022/2023 жёлто-синие сыграют с «Ахматом» (28 мая) и ЦСКА (3 июня).
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