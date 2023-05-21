Ивич: мы были лучше — возможно, «Ростов» больше владел мячом, но мы контролировали ритм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал результат матча 28‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

«Футболисты «Краснодара» играют на максимум и концентрируются с первых минут игры. Они выполнили всё, что мы от них просили. Мы были лучше. Возможно, «Ростов» больше владел мячом, но мы контролировали ритм. Да, у «Ростова» был шанс в начале второго тайма, но у нас было больше моментов. Мы забили два быстрых гола, у нас было ещё 3-4 шанса. Мы работаем над подходом, над менталитетом команды. У нас в прошлом были хорошие игры, которые мы могли выиграть, но в конце немного не дотянули. Как раз работаем над этим. Травмы Кордобы и Кайо? Сейчас они проходят медосмотр. Завтра днём мы узнаем результаты.

Кади, Черников, Сорокин, Кривцов? Всех, кроме Кривцова, можно ждать к финалу Кубка России», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоялся матч 28-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» принимал на своём поле «Ростов». Матч завершился разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.