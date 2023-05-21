Кирилл Брейдо: оценку поведения Соболева должен давать не ЦСКА, а КДК

Директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо отметил, что поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с армейцами (1:2) должно стать предметом рассмотрения со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.

Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича, как и Игоря Владимировича, мотивирует, вдохновляет и объединяет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Александр Соболев, напомним, показывал неприличный жест в адрес Виллиана Роши, взявшись за пах, за что был удалён с поля. Защитник ЦСКА тоже получил красную карточку, возможно за то, что тот повторил жест, когда требовал наказания для Соболева.