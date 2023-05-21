Анчелотти: у Ла Лиги есть проблема, расизм должен был остановить игру

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал инциденты, случившиеся во время матча 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» на выезде уступили «Валенсии» (0:1).

«Хочешь поговорить о футболе? Я не хочу говорить о футболе. Я хочу говорить о том, что здесь произошло, я думаю, что это важнее. Того, что произошло сегодня, не должно быть в футболе, это совершенно очевидно: стадион оскорбляет игрока, и тренер должен убирать игрока за это. Винисиус не хотел продолжать, я ему сказал, что не считаю справедливым, чтобы он уходил, потому что он не виновник, он пострадавший. Дальше ему дают бессмысленную красную карточку, потому что это не агрессия.

У нас есть проблема? Нет, у меня её нет. Для меня Винисиус – самый важный игрок в мире. У Ла Лиги есть проблема, эти эпизоды расизма должны были остановить игру. Если стадион оскорбляет игрока, демонстрируя расизм, игра должна быть остановлена, и я сказал бы то же самое, если бы мы побеждали со счётом 3: 0, другого пути нет. Я сказал судье: он говорит, что в протоколе сказано, что мы должны уведомить их заранее, и, если они продолжат, прервать игру. Он должен сообщать что? Его начали оскорблять с первой минуты. Он очень грустный, злой, это прискорбно. Вы не можете пройти», – цитирует Анчелотти Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.