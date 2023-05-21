«Лацио» на выезде одолел «Удинезе» и увеличил свои шансы на попадание в Лигу чемпионов

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Матч закончился минимальной победой «Лацио» со счётом 1:0.
Единственным забитым мячом отметился нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Форвард бело-голубых реализовал пенальти на 61-й минуте встречи.
Отметим, что «Удинезе» сумел сравнять счёт за пять минут до конца основного времени матча. Однако гол нападающего хозяев Илии Несторовски не был засчитан из-за офсайда.
«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 68 очков после 36 матчей. Подопечные Маурицио Сарри продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата отрыв от «Милана», идущего пятым, составляет четыре очка.
«Удинезе» располагается на 12-й строчке, имея в активе 46 очков.
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