«Лацио» на выезде одолел «Удинезе» и увеличил свои шансы на попадание в Лигу чемпионов

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Матч закончился минимальной победой «Лацио» со счётом 1:0.

Единственным забитым мячом отметился нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Форвард бело-голубых реализовал пенальти на 61-й минуте встречи.

Отметим, что «Удинезе» сумел сравнять счёт за пять минут до конца основного времени матча. Однако гол нападающего хозяев Илии Несторовски не был засчитан из-за офсайда.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 68 очков после 36 матчей. Подопечные Маурицио Сарри продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата отрыв от «Милана», идущего пятым, составляет четыре очка.

«Удинезе» располагается на 12-й строчке, имея в активе 46 очков.