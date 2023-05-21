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«Удинезе» – «Лацио» 0:1, результат матча 36-го тура Серии А 21 мая 2023 года

«Лацио» на выезде одолел «Удинезе» и увеличил свои шансы на попадание в Лигу чемпионов
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Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Удинезе» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Матч закончился минимальной победой «Лацио» со счётом 1:0.

Единственным забитым мячом отметился нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Форвард бело-голубых реализовал пенальти на 61-й минуте встречи.

Отметим, что «Удинезе» сумел сравнять счёт за пять минут до конца основного времени матча. Однако гол нападающего хозяев Илии Несторовски не был засчитан из-за офсайда.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 68 очков после 36 матчей. Подопечные Маурицио Сарри продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата отрыв от «Милана», идущего пятым, составляет четыре очка.

«Удинезе» располагается на 12-й строчке, имея в активе 46 очков.

Италия - Серия А. 36-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 61'
Комментарии
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