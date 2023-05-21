Колумбия обыграла Израиль, а Доминиканская Республика уступила Нигерии на ЧМ U20

В Аргентине стартовал чемпионат мира — 2023 среди сборных игроков до 20 лет.

В матче 1-го тура группы C 21 мая сборная Израиля играла с национальной командой Колумбии. Колумбийцы одержали волевую победу со счётом 2:1. На гол с пенальти Дора Тургемана ответили Оскар Кортес и Густаво Пуэрта.

В матче группы B Доминиканская Республика уступила сборной Нигерии (1:2). Счёт в матче открыли доминиканцы, забил Эдисон Аскона. Но благодаря автоголу Гильермо Росарио и голу Самсона Лавала нигерийцы вырвали победу.

В полночь по московскому времени начнутся матчи группы C между Сенегалом и Японией и группы D между Италией и Бразилией.

В чемпионате участвуют 24 команды. В группу С попали Колумбия, Япония, Сенегал и Израиль. В группе D сыграют Бразилия, Италия, Нигерия и Доминиканская Республика, в группе Е — Уругвай, Англия, Тунис и Ирак, а в группе F — Франция, Гондурас, Южная Корея и Гамбия.