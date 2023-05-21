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Колумбия обыграла Израиль, а Доминиканская Республика уступила Нигерии на ЧМ U20

Колумбия обыграла Израиль, а Доминиканская Республика уступила Нигерии на ЧМ U20
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В Аргентине стартовал чемпионат мира — 2023 среди сборных игроков до 20 лет.

В матче 1-го тура группы C 21 мая сборная Израиля играла с национальной командой Колумбии. Колумбийцы одержали волевую победу со счётом 2:1. На гол с пенальти Дора Тургемана ответили Оскар Кортес и Густаво Пуэрта.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа C. 1-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Израиль U20
Окончен
1 : 2
Колумбия U20
1:0 Тургеман – 57'   1:1 Cortes – 74'   1:2 Puerta – 90'

В матче группы B Доминиканская Республика уступила сборной Нигерии (1:2). Счёт в матче открыли доминиканцы, забил Эдисон Аскона. Но благодаря автоголу Гильермо Росарио и голу Самсона Лавала нигерийцы вырвали победу.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Нигерия U20
Окончен
2 : 1
Доминиканская Республика U20
0:1 Аскона – 23'   1:1 Rosario – 31'   2:1 Lawal – 71'

В полночь по московскому времени начнутся матчи группы C между Сенегалом и Японией и группы D между Италией и Бразилией.

В чемпионате участвуют 24 команды. В группу С попали Колумбия, Япония, Сенегал и Израиль. В группе D сыграют Бразилия, Италия, Нигерия и Доминиканская Республика, в группе Е — Уругвай, Англия, Тунис и Ирак, а в группе F — Франция, Гондурас, Южная Корея и Гамбия.

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