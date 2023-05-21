«Севилья» и «Бетис» не выявили победителя в дерби

Завершился матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала «Бетис» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Встреча завершилась ничейным исходом (0:0).
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру в прямом эфире показал Окко.
У обеих команд было мало шансов для взятия ворот. Ближе к голу были хозяева. В промежутке с 56-й по 65-ю минуту севильцы имели несколько хороших возможностей, чтобы распечатать ворота Клаудио Браво.
Самое знаковое событие в матче произошло на 87-й минуте: защитник «Бетиса» Хуан Миранда въехал шипами в ногу хавбеку «Севильи» Хесусу Навасу. Судья сперва показал ему жёлтую, но после видеоповтора решил удалить игрока.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков в 35 матчах. «Бетис» находится на шестом месте, у команды 56 очков в активе. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.
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