ЦСКА ни разу не обыграл «Спартак» за сезон в РПЛ впервые с 2017 года

В матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде уступил «Спартаку» со счётом 1:2. Таким образом, армейцы ни разу не смогли обыграть своих самых принципиальных соперников за два матча сезона РПЛ впервые с 2017 года.

В первом круге текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл со «Спартаком» вничью. Тогда в матче 13-го тура армейцы дома не сумели одолеть красно-белых: на дубль Фёдора Чалова своими точными ударами ответили Антон Зиньковский и Александр Соболев.

В последний раз ЦСКА не сумел обыграть «Спартак» хотя бы однажды в сезоне-2016/2017. Примечательно, что именно в том розыгрыше красно-белые завоевали своё последнее чемпионство на данный момент, опередив армейцев на семь очков. В двух очных матчах того сезона «Спартак» одержал две победы (3:1 дома и 2:1 на выезде).

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России — 2022/2023. Команда набрала 54 очка в 28 играх. «Спартак» располагается на третьей строчке, отставая от армейцев на одно очко.