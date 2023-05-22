Винисиус: лига, принадлежавшая Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, досталась расистам

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус прокомментировал инциденты, случившиеся во время матча 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» на выезде уступили «Валенсии» (0:1).

«Это случилось не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм — это нормально в Ла Лиге. Руководство лиги считает это нормальным, федерация тоже, а соперники это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналду, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная страна, которая приняла меня и которую я полюбил, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. И, к сожалению, видя, что происходит каждую неделю, я не могу опровергнуть это. Я согласен. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если далеко отсюда», – написал Винисиус в своём «твиттере».