Гвардиола: «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы нас запомнили. Несправедливо, АПЛ тоже важна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что победа в Лиге чемпионов может изменить статус «горожан» в истории футбола.

«Нужно выиграть в Европе, чтобы нас запомнили, но мне кажется, что это несправедливо. У меня нет ощущения, что так будет, если мы не выиграем. Английская Премьер-лига тоже важна. Но, конечно, клуб выходит на следующий уровень, когда выигрывает в Европе, выигрывает Лигу чемпионов.

Тогда можно сказать, что теперь вы считаетесь одной из лучших команд, как это было с «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, «Ливерпулем» в недавнем прошлом», — цитирует Гвардиолу TeamTalk.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов — 2022/2023 с «Интером» 10 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле, Турция.