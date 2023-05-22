Гвардиола: «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы нас запомнили. Несправедливо, АПЛ тоже важна
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что победа в Лиге чемпионов может изменить статус «горожан» в истории футбола.
«Нужно выиграть в Европе, чтобы нас запомнили, но мне кажется, что это несправедливо. У меня нет ощущения, что так будет, если мы не выиграем. Английская Премьер-лига тоже важна. Но, конечно, клуб выходит на следующий уровень, когда выигрывает в Европе, выигрывает Лигу чемпионов.
Тогда можно сказать, что теперь вы считаетесь одной из лучших команд, как это было с «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, «Ливерпулем» в недавнем прошлом», — цитирует Гвардиолу TeamTalk.
«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов — 2022/2023 с «Интером» 10 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле, Турция.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2023
-
01:05
-
00:48
-
00:48
-
00:48
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:01
- 21 мая 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:44
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
22:08
-
22:07
Партнерский контент