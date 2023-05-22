Симеоне: пусть наденут чёрный костюм тренера и увидят, легко ли играть в ЛЧ 11 лет подряд

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал прогресс команды, которая почти гарантировала попадание в Лигу чемпионов в 11-м сезоне подряд после победы в матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (3:0).

«Это был особенный день. Мы не могли не пойти, чтобы поблагодарить болельщиков, особенно детей, которые пришли с родителями на полный стадион. Спасибо, что с декабря и по сей день люди остаются с командой, делая наш родной стадион тем местом, где мы становимся сильнее. Когда ваш дом превращается в крепость, команда растёт на глазах. В ноябре мы были в поликлинике, пришёл врач и сказал, что мы при смерти. Мы работали каждый день, искали варианты, что можно ещё сделать… Парни поверили нам, и теперь врач сказал, что мы ещё живы.

У меня ещё один год контракта, и он тесно связан с тем, сыграем ли мы в Лиге чемпионов или нет. Что сказать тем, кто недооценивает тот факт, что команда играет в ЛЧ вот уже 11 лет? Ничего. Пусть восемь месяцев поносят чёрный костюм тренера, и тогда они узнают, так ли это легко.

В проблемный период пришлось выбирать, каким путём идти. Первоначально я получил хороший отзыв от футболистов, без этого нельзя. Они вернулись другими, и команда росла. Облак, Эрмосо, невероятный финиш сезона в исполнении Хименеса, помощь Витселя не на своей привычной позиции, Молина, не говоря уже о Феррейре Карраско, экстраординарном игроке, когда он действует на скорости. Видение игры Де Пауля, которого нет у других, место Коке, которое трудно объяснить, но которое позволяет нам играть лучше, вклад Лемара, Сауля, прогресс Барриоса, Мемфиса, Мораты, Корреа, каждый из которых делает свой вклад, чтобы команда забивала. Потрясающий сезон Гризманна, все остальные игроки, которые выкладывались по максимуму за те несколько минут, которые получали. Что сказать? Я счастлив. Было сложно, первые полгода было очень тяжело, но я счастлив», – цитирует Симеоне As.