Балахнин – о фаворите Суперфинала Кубка: его нет. Случиться может всё, что угодно

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном фаворите в матче Суперфинала Кубка России-2022/23, в котором сразятся «Краснодар» и ЦСКА.

«Есть ли шансы у «Краснодара» в решающем матче с «армейцами»? Финал – это отдельная история. Там нет фаворитов. Случиться может всё, потому что напряжение максимальное. На одну игру можно так настроиться, включить сверхусилия, что всё будет получаться. Там всё может решить случай, отдельно взятый момент», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, суперфинал запланирован на воскресенье, 11 июня. Матч примет стадион «Лужники» в Москве. Номинальный хозяином будет «Краснодар».

В текущем сезоне команды встречались между собой дважды: два раза победу праздновали армейцы, в одном матче сильнее были краснодарцы. Общий счёт – 7:2 в пользу ЦСКА.