Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал» из-за частых случаев расизма

Окружение бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора предлагает игроку рассмотреть возможность покинуть команду из-за большого количества расистских оскорблений, сообщает ESPN.com.br.
По данным источника, Винисиус находится на грани, однако, всё ещё не рассматривает возможность ухода из команды.
Ранее во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Добавим, по ходу матча Винисиус был удалён с поля. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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