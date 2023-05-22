Томас Тухель ответил на вопрос о неудачах «Баварии» после его назначения

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о неудачах команды после его назначения.

«Если бы у «Баварии» всё было хорошо, не пришлось бы менять тренера.

Дело не в том, чего я хочу. Для меня открылась дверь, и руководство дало понять, что пришло время. Я не бегу от ответственности», – приводит слова Тухеля Bild со ссылкой на эфир ZDF.

В 32-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб потерпел поражение от «Лейпцига» со счётом 1:3.

«Боруссия» набрала 70 очков в 33 матчах и обошла «Баварию», вернувшись на первую строчку турнирной таблицы немецкой Бундеслиги за один тур до конца сезона. Осечка мюнхенцев в домашнем матче с «Лейпцигом» может стоить им титула, отставание от лидера составляет два очка.

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: