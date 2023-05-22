Сборная Италии обыграла Бразилию на молодёжном чемпионате мира по футболу

Молодёжная сборная Италии обыграла национальную команду Бразилии на чемпионате мира по футболу. Встреча прошла в Мендосе на стадионе «Мальвинас Аргентинас» и завершилась победой сборной Италии со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Чезаре Казадей и ещё один гол забил Маттео Прати.

За национальную команду Бразилии дубль оформил Маркос Леонардо.

В следующем матче сборная Италии встретится с Нигерией, национальная команда Бразилии сыграет с Доминиканской Республикой. Матчи пройдут 24 и 25 мая соответственно.

Молодёжный чемпионат мира по футболу проходит в Аргентине. Согласно регламенту, две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.