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Сборная Италии обыграла Бразилию на молодёжном чемпионате мира по футболу

Сборная Италии обыграла Бразилию на молодёжном чемпионате мира по футболу
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Молодёжная сборная Италии обыграла национальную команду Бразилии на чемпионате мира по футболу. Встреча прошла в Мендосе на стадионе «Мальвинас Аргентинас» и завершилась победой сборной Италии со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Чезаре Казадей и ещё один гол забил Маттео Прати.

За национальную команду Бразилии дубль оформил Маркос Леонардо.

В следующем матче сборная Италии встретится с Нигерией, национальная команда Бразилии сыграет с Доминиканской Республикой. Матчи пройдут 24 и 25 мая соответственно.

Молодёжный чемпионат мира по футболу проходит в Аргентине. Согласно регламенту, две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
22 мая 2023, понедельник. 00:00 МСК
Италия U20
Окончен
3 : 2
Бразилия U20
1:0 Прати – 11'   2:0 Казадей – 28'   3:0 Казадей – 35'   3:1 Леонардо – 72'   3:2 Леонардо – 87'
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