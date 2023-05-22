Де Лигт: в раздевалке «Баварии» сейчас мёртвая атмосфера

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал поражение «Баварии» в матче с «Лейпцигом».

«В раздевалке мёртвая атмосфера. «Дортмунд»? Мы должны обращать внимание только на себя. Мы сыграли не лучшим образом», – приводит слова де Лигта Bayern & Germany.

В 32-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб потерпел поражение от «Лейпцига» со счётом 1:3.

«Боруссия» набрала 70 очков в 33 матчах и обошла «Баварию», вернувшись на первую строчку турнирной таблицы немецкой Бундеслиги за один тур до конца сезона. Осечка мюнхенцев в домашнем матче с «Лейпцигом» может стоить им титула, отставание от лидера составляет два очка.

Де Лигт перешёл в «Баварию» в летнее трансферное окно. Контракт де Лигта с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее де Лигт выступал за туринский «Ювентус», в который он перешёл из «Аякса» в 2019 году.

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