Эрлинг Холанд оценил свой дебютный сезон за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал завоёванное чемпионство АПЛ.

«Это нереально. Я не знаю, что сказать. Я так счастлив. Это воспоминания, которые я буду помнить всю оставшуюся жизнь. Я не знаю, что сказать. Это особенное событие. Я собираюсь насладиться этим днем. Это потрясаюманще. Дебютный сезон, 36 голов, трофей Премьер-лиги и ещё два финала впереди. Неплохо», — приводит слова Холанда BBC.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 62 гола и 8 результативных передач.

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