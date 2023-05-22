«Атлетико» попытается подписать Ансу Фати в летнее трансферное окно

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в «Атлетико».

Как сообщает Todofichajes, «матрасники» попытаются подписать испанского футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» также заинтересован в защитнике «Барселоны» Жорди Альбе.

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», он находится в структуре команды с девяти лет. 20-летний футболист провёл в текущем сезоне 48 игр во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Действующий контракт Фати с каталонской командой рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счётом 4:2 в 34 туре Ла Лиги и оформила досрочное чемпионство. Команда стала чемпионом Испании впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35.

Чемпионская раздевалка «Барселоны»: