Шавло: Роша ещё тот игрочок. Если даже Соболев что-то и показал, это жёлтая карточка

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился впечатлениями от матча красно-белых с ЦСКА.

«В первом тайме ЦСКА был интереснее, шансов у «Спартака» было мало, к тому же гол красно-белые получили необязательный. Хорошо, что «Спартак» проявил характер и сравнял счёт. Второй тайм был за красно-белыми. По поводу пенальти ничего не могу сказать, надо смотреть повтор. Раз смотрели VAR, и Карасёв назначил пенальти без колебаний, значит был одиннадцатиметровый. Наконец-то было много болельщиков. Думаю, игрокам было приятно играть при таких трибунах.

Если даже Александр что-то показал, это неспортивное поведение и жёлтая карточка. Может, Соболев ещё что-то сказал, потому что главный судья долго дискутировал с помощником. Не знаю, что он сказал. С другой стороны, Соболев же не ударил никого. Удаление было жестокое и Соболева, и Роши. Этот бразилец должен был раньше получить карточку, когда закусился с Соболевым. Роша ещё тот игрочок, исподтишка действует. Думаю, будет большая буча после этого момента.

Сможет ли «Спартак» в оставшихся двух матчах набрать шесть очков? Да, может. Надо забивать. Пока Квинси не забьёт, никто и не сделает этого. Соболев будет дисквалифицирован на «Пари НН». Игра будет от ножа, потому что нижегородцы висят. В «Спартаке» есть игроки, которые могут забить, но почему-то они этого не делают. «Спартак» может взять шесть очков, если будет нормально играть и забивать», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Пари НН», а ЦСКА встретится на выезде с «Краснодаром».