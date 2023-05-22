Павлюченко высказался об удалениях Соболева и Роши во время матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о судействе в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:1.

«Соболев повёл себя некрасиво, за это в футболе удаляют. Но за что красная карточка защитнику? Он показывал судье, какой жест показал Соболев. Такой момент – на усмотрение арбитра. Может, он посчитал, что Роша тоже не имел право показывать такое.

Соболев точно не сыграет в следующем матче, но красную Роши могут убрать. Апелляция со стороны ЦСКА будет», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

Напомним, во время матча с ЦСКА Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал неприличный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах.

После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену. Оба футболиста были удалены с поля.