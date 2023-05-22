Фабрицио Романо: Винисиус подписал новый контракт с «Реалом» и не собирается покидать клуб

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не собирается покидать команду.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Винисиус не рассматривает возможность покинуть «Реал», и он уже продлил свой новый контракт с мадридским клубом.

Ранее во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Добавим, по ходу матча Винисиус был удалён с поля. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Действующее контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

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