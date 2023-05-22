Фабрицио Романо: Винисиус подписал новый контракт с «Реалом» и не собирается покидать клуб
Поделиться
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не собирается покидать команду.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Винисиус не рассматривает возможность покинуть «Реал», и он уже продлил свой новый контракт с мадридским клубом.
Ранее во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Добавим, по ходу матча Винисиус был удалён с поля. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Действующее контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.
Материалы по теме
Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти:
Комментарии
- 22 мая 2023
-
04:16
-
04:07
-
03:58
-
03:37
-
03:19
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
02:21
-
02:13
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:39
-
01:19
-
01:05
-
00:48
-
00:48
-
00:48
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:01
- 21 мая 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:44
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:27
Партнерский контент