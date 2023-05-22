Бальде: жест Соболева? Думаю, это были эмоции

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде отреагировал на победу команды в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА, а также прокомментировал удаление форварда Александра Соболева.
«Первый тайм мы провели неплохо, но во втором у нас было больше пространства, больше шансов. Мы играли так, чтобы приблизить гол. В итоге мы выиграли, слава богу. Я рад, что смог сыграть, помочь команде. Мы всей командой смогли подняться вверх, это самое важное.
Благодаря этой победе у нас есть шанс окончить чемпионат в топ-3. Это наша цель прямо сейчас. «Спартак» – великий клуб, мы должны продолжать в том же духе. Жест Соболева? Думаю, это были эмоции», – приводит слова Бальде Metaratings.
Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.
- 22 мая 2023
-
05:45
-
05:45
-
05:40
-
04:55
-
04:39
-
04:35
-
04:16
-
04:07
-
03:58
-
03:37
-
03:19
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
02:21
-
02:13
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:39
-
01:19
-
01:05
-
00:48
-
00:48
-
00:48
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:01
- 21 мая 2023
-
23:56