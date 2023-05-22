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«Валенсия» выступила с заявлением по поводу расистского скандала вокруг Винисиуса

«Валенсия» выступила с заявлением по поводу расистского скандала вокруг Винисиуса
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«Валенсия» выступила с заявлением по поводу скандала вокруг нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, который столкнулся с расизмом во время матча.

«Валенсия» осуждает любые оскорбления и нападения в футболе. Клуб твердо привержен ценностям уважения и спортивного поведения и подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах. Таким образом, мы опечалены событиями, произошедшими во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Реалом».

Хотя это отдельный эпизод, оскорбления в адрес любого игрока соперника неуместны в футболе и не соответствуют ценностям «Валенсия». Клуб расследует случившееся и примет самые строгие меры к виновным. «Валенсия» также осуждает любые оскорбления и просит максимального уважения к нашим болельщикам.
Решительно осуждая эти отдельные инциденты, «Валенсия» благодарна более 46 000 присутствующим болельщикам за их поддержку команды», — приводится заявлением «Валенсии» на официальном сайте клуба.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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