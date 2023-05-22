Ольга Смородская: Соболев — недоумок какой-то, он очень уверен в своём звёздном статусе

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала неприличный жест Александра Соболева.

«Это называется распущенность. Ну что мы будем обсуждать эти постыдные моменты. Совершенно недоумок какой-то. Очень уверен в своём звёздном статусе этот Соболев. Я даже не хочу о нём говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации.

Не поняла, за что был удалён Роша», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На гол Хесуса Медины клуб ответил дублем Квинси Промеса. Голландец не реализовал пенальти в конце, но добил мяч в сетку после спасения Игоря Акинфеева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.