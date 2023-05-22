Минасян: Сперцян давно перерос уровень РПЛ. Думаю, он способен превзойти Мхитаряна

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о выступлениях полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — очень талантливый футболист, у него есть огромный потенциал. Думаю, что он даже способен приблизиться к уровню Генриха Мхитаряна, а может, и превзойти его. Но для того, чтобы это случилось, ему нужно перейти в чемпионат более высокого уровня. Сперцян давно перерос уровень РПЛ. Мне кажется, ему лучше начать с испанского чемпионата, пусть это станет хорошим трамплином. Ему там будет комфортно, но всё будет зависеть от него самого. Нужно двигаться шаг за шагом»,—приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 38 встречах в составе краснодарского клуба во всех турнирах, забил в них 14 голов и отдал 13 голевых передач.