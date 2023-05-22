Игорь Семшов: «Балтика» заслуженно вышла в РПЛ, Игнашевич добился большого успеха

Бывший футболист Игорь Семшов высказался о выходе «Балтики» в РПЛ. Клуб тренирует Сергей Игнашевич.

«Любой тренер всегда должен поддерживать своё реноме. Поступательными шагами Сергей добился успехов с «Балтикой». Для него — это новый вызов. Игнашевич добился большого успеха. Для города и для команды выход в РПЛ — большой успех. Инфраструктура у клуба хорошая. «Балтика» заслуженно в РПЛ. Думаю, команда ставит ещё задачу выиграть Первую лигу. Весь сезон «Балтика» шла на первом месте. Любая уважающая себя команда будет играть до последнего», —приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее «Балтика» утратила лидерство в Мелбет Первой лиге нынешнего сезона после поражения в матче с «Рубином» (0:1). Единственный гол в матче «Балтика» — «Рубин» забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.