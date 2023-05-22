Агент Мантуана: у Густаво есть другие варианты, но он хочет остаться в «Зените»
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Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал игру футболиста в матче против «Оренбурга» и высказался о будущем игрока.
«Я думаю, что забитый гол и голевая передача Мантуана против «Оренбурга» помогут ему остаться в «Зените» на следующий сезон. Он провёл хороший сезон. Густаво отдал решающую голевую передачу в этом матче. Есть ли у него другие варианты? Есть, но он хочет остаться в «Зените», — приводит слова агента Metaratings.
Ранее бразильский портал Ge Globo сообщил, что руководство «Зенита» дало понять, что готово оформить полноценный трансфер Мантуана. 21-летний Мантуан перешёл в «Зенит» в начале нынешнего сезона. В составе сине-бело-голубых игрок стал чемпионом России.
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