Агент Мантуана: у Густаво есть другие варианты, но он хочет остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал игру футболиста в матче против «Оренбурга» и высказался о будущем игрока.

«Я думаю, что забитый гол и голевая передача Мантуана против «Оренбурга» помогут ему остаться в «Зените» на следующий сезон. Он провёл хороший сезон. Густаво отдал решающую голевую передачу в этом матче. Есть ли у него другие варианты? Есть, но он хочет остаться в «Зените», — приводит слова агента Metaratings.

Ранее бразильский портал Ge Globo сообщил, что руководство «Зенита» дало понять, что готово оформить полноценный трансфер Мантуана. 21-летний Мантуан перешёл в «Зенит» в начале нынешнего сезона. В составе сине-бело-голубых игрок стал чемпионом России.