Сергей Кирьяков: наивно думать, что придёт Николич и всё наладит в «Динамо»

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал новость о том, что клуб может возглавить Марко Николич.

«Говорят, что Николич успешно работал в «Локомотиве». Но на первых порах там серьёзная истерика была. Команда «сыпалась». Я знаю, что сербу подыскивали замену. Ждали только очередного фиаско. Но вдруг «Локомотив» выиграл, пошло-поехало, и потом всё встало на свои места. Поэтому не всё так однозначно. На фоне истерики, которая сейчас вокруг «Динамо», зацепиться за кандидатуру Николича, думать, что он придёт и всё наладит, наивно. Много вопросов. Понятно, что есть лоббисты, люди, которые «продвигают» кандидатуру серба. Я читаю и понимаю, что они из этого извлекут свою выгоду. Поэтому есть моменты, которые вызывают улыбку.

Главное — профессионально сработать. Необязательно делать ставку на тренера из-за рубежа. Они уже куда только не залезли в поисках. Какого-то Шпилевского нашли. Ну бредятина какая-то. Сергей Семак в «Зените» всем всё доказал. Там тоже долго доверяли иностранцам. Вдруг — бац! — дали шанс нашему Семаку, и смотрите, какие результаты. Я не говорю, что «Динамо» нужен именно российский специалист. Нужно просто взвесить все «за» и «против», не ошибиться со следующим кандидатом

Сёмин об этом уже говорил. Человек не может нигде трудоустроиться, и других таких тренеров много за рубежом. Но мы почему-то думаем, что, если на человеке клеймо «иностранец», он приедет сюда и спасёт наш футбол. Это заблуждение», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».