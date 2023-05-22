Руслан Пименов: «Факел» имел преимущество над «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-лиги с воронежским «Факелом». Матч закончился победой «железнодорожников» со счётом 1:0.

«Факел» – неуступчивая команда и хорошо готовая физически. Я не удивлён, что «Локомотив» вырвал эту победу только в концовке встречи. Наверное, «Факел» даже имел какое-то преимущество.

Российский футбол, конечно, просел в уровне, но я не думаю, что он будет скатываться. Дзюба – мастеровитый игрок, который умеет разбираться в штрафной площадке. Артём поможет «Локомотиву» если подпишет контракт. Ещё год точно, а то и два будет в фаворе. Есть Игнатьев, есть Изидор, которые могут сыграть на этой позиции. Есть и более статусные команды, которые зависели от Месси или Роналду. Здесь ничего такого нет», – приводит слова Пименова Metaratings.