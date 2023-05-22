Киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ

«Динамо» (Киев) раскритиковало видеообращение игроков «Барселоны» Алекса Бальде и Серхи Роберто к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.
«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» украинского клуба.
Напомним, игроки записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Ранее «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Клуб выиграл испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю их историю. Больше титулов только у «Реала» – 35.
Фанаты развернули флаг России с изображением Владимира Путина
- 22 мая 2023
-
08:42
-
08:33
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:45
-
07:40
-
07:06
-
06:42
-
06:38
-
05:58
-
05:52
-
05:45
-
05:45
-
05:40
-
04:55
-
04:39
-
04:35
-
04:16
-
04:07
-
03:58
-
03:37
-
03:19
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
02:21
-
02:13
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:39