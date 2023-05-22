Киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ

«Динамо» (Киев) раскритиковало видеообращение игроков «Барселоны» Алекса Бальде и Серхи Роберто к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.

«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» украинского клуба.

Напомним, игроки записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Ранее «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Клуб выиграл испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю их историю. Больше титулов только у «Реала» – 35.

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