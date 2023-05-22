Сперцян: Кубок России? Первый трофей в истории — наша мечта и цель

Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном завоевании Кубка России.
«Нам важно выигрывать каждый матч и готовиться к Суперфиналу Кубка России. О матче с ЦСКА не думали, была цель — обыграть «Ростов». Ещё есть время, будем готовиться обыгрывать ЦСКА сначала в чемпионате, потом «Ахмат», потом и Суперфинал. Первый трофей в истории — наша мечта и наша цель. Есть некая ротация, потому что много игр, травмы, где-то тяжело», – приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал на своём поле «Ростов». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч завершился разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.
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