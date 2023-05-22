«Вегас» укрепил преимущество, Смородская назвала Соболева недоумком. Главное к утру

«Вегас Голден Найтс» вновь обыграл «Даллас Старз» в матче серии, бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о жесте форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с ЦСКА, российский нападающий Александр Кокорин завоевал чемпионство на Кипре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и удвоил преимущество в серии.
2… Ольга Смородская: Соболев — недоумок какой-то, он очень уверен в своём звёздном статусе.
3. «Арис», за который выступает Александр Кокорин, досрочно стал чемпионом Кипра.
4. Даниил Медведев стал лидером тура по сумме призовых, заработанных в 2023 году.
5. «ПСЖ» переиграл «Осер», сделав уверенный шаг к титулу.
6. Арбитр Карасёв: объяснить свои решения в дерби? Мы обсудим это с департаментом судейства.
7. Винисиус: лига, принадлежавшая Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, досталась расистам.
8. Дабл-дабл Джейсона Тейтума не помог «Бостону» одолеть «Майами» в третьем матче.
9. Лучано Спаллетти выступил с заявлением по поводу слухов об уходе из «Наполи».
10. Месси — первый игрок в топ-5 лиг Европы, забивший 20 мячей и отдавший 20 голевых в сезоне.
- 22 мая 2023
-
08:42
-
08:33
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:45
-
07:40
-
07:06
-
06:42
-
06:38
-
05:58
-
05:52
-
05:45
-
05:45
-
05:40
-
04:55
-
04:39
-
04:35
-
04:16
-
04:07
-
03:58
-
03:37
-
03:19
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
02:21
-
02:13
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:39