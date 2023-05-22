«Вегас» укрепил преимущество, Смородская назвала Соболева недоумком. Главное к утру

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«Вегас Голден Найтс» вновь обыграл «Даллас Старз» в матче серии, бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о жесте форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с ЦСКА, российский нападающий Александр Кокорин завоевал чемпионство на Кипре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и удвоил преимущество в серии.

2… Ольга Смородская: Соболев — недоумок какой-то, он очень уверен в своём звёздном статусе.

3. «Арис», за который выступает Александр Кокорин, досрочно стал чемпионом Кипра.

4. Даниил Медведев стал лидером тура по сумме призовых, заработанных в 2023 году.

5. «ПСЖ» переиграл «Осер», сделав уверенный шаг к титулу.

6. Арбитр Карасёв: объяснить свои решения в дерби? Мы обсудим это с департаментом судейства.

7. Винисиус: лига, принадлежавшая Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, досталась расистам.

8. Дабл-дабл Джейсона Тейтума не помог «Бостону» одолеть «Майами» в третьем матче.

9. Лучано Спаллетти выступил с заявлением по поводу слухов об уходе из «Наполи».

10. Месси — первый игрок в топ-5 лиг Европы, забивший 20 мячей и отдавший 20 голевых в сезоне.