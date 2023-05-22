Ринат Билялетдинов: «Рубин» и «Балтика» не будут мальчиками для битья в РПЛ

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на выход команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Доволен, что «Рубин» снова будет играть в РПЛ. Рад и за «Балтику». Казань и Калининград — это футбольные регионы. Вчерашний матч показал, что эти две команды не будут мальчиками для битья в РПЛ. «Рубину» надо оставлять всё как есть», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала казанский «Рубин», посетили 32 682 болельщика.

Встреча стала самой посещаемой в нынешнем сезоне Первой лиги. До этого рекорд был установлен в матче «Рубин» — «КАМАЗ» (1:1) в 7-м туре.

«Рубин» обыграл «Балтику» со счётом 1:0 и вышел в Российскую Премьер-Лигу. Единственный гол в матче забил Марат Апшацев.