Алексей Попов: авторитет Рашида Рахимова вдолгую не играет

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о выходе «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.

«Рахимов встряхнул команду. Может, были новые тренировки и другой подход. «Рубин» и был одним из главных претендентов на выход в РПЛ, им и оставался, когда Рахимов пришёл. У него тоже есть статус тренера, который не просто какой-то Уткульбаев. Рахимов многого достиг как футболист и как тренер. Всё в копилочку.

Да, авторитет есть. Но его авторитет вдолгую не играет. У него авторитет – авторитарный. Такие методы не подходят для команды, которая хочет добиться больших результатов. В тебе всегда победит человек. Не тренер, которым ты хочешь стать, а тот, кем ты являешься. Это однозначно», – приводит слова Попова «РБ Спорт».