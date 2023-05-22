Алексей Попов: авторитет Рашида Рахимова вдолгую не играет
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о выходе «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.
«Рахимов встряхнул команду. Может, были новые тренировки и другой подход. «Рубин» и был одним из главных претендентов на выход в РПЛ, им и оставался, когда Рахимов пришёл. У него тоже есть статус тренера, который не просто какой-то Уткульбаев. Рахимов многого достиг как футболист и как тренер. Всё в копилочку.
Да, авторитет есть. Но его авторитет вдолгую не играет. У него авторитет – авторитарный. Такие методы не подходят для команды, которая хочет добиться больших результатов. В тебе всегда победит человек. Не тренер, которым ты хочешь стать, а тот, кем ты являешься. Это однозначно», – приводит слова Попова «РБ Спорт».
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