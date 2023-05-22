«Ман Сити» — единственный клуб из топ-5 лиг со 100 голами во всех домашних матчах сезона

«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в текущем сезоне. «Горожане» забили 100 голов в домашних матчах во всех турнирах, что является лучшим результатом среди всех клубов топ-5 чемпионатов Европы. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.
Топ-5 самых результативных команд из пяти лучших чемпионатов Европы в домашних матчах во всех турнирах в этом сезоне выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — 100 голов.
2. «Бавария» — 66 голов.
3. «Манчестер Юнайтед» — 65 голов.
4. «Боруссия» (Дортмунд) — 58 голов.
5. «Реал» (Мадрид) — 57 голов.
Таким образом, отрыв «Манчестер Сити» от ближайшего преследователя составляет 34 гола. «Горожане» в этом сезоне уже выиграли чемпионат Англии и могут одержать победу в Лиге чемпионов и Кубке Англии.
Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии
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