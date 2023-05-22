Масалитин: поведение Соболева в дерби нельзя назвать поведением адекватного человека

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поведении форварда московского «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура (1:2), заявив, что тот повёл себя неадекватно.

«Поведение Соболева нельзя назвать поведением адекватного человека. Понятно, что это эмоции. Но что, если бы Рошу не удалили? Соболев подвёл бы свою команду. Это стопроцентное удаление. Зачем ты это делаешь? Да, у тебя игра не идёт. Но тебя бы просто заменили — и составы были бы равные. Хорошо им, что Рошу удалили ни за что. Надо совладать со своими эмоциями — это ведь не последняя игра. А сейчас я даже не знаю, сколько матчей дисквалификации ему дадут за такое», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.