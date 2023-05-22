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«Не понял судейские решения». Игрок «Спартака» Умяров — о дерби с ЦСКА

«Не понял судейские решения». Игрок «Спартака» Умяров — о дерби с ЦСКА
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о судейских решениях главного арбитра встречи 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) Сергея Карасёва. Футболист признался, что не понял, почему в конце встречи не был назначен пенальти в эпизоде с хавбеком Романом Зобниным.

«Матч — огонь. Если честно, не понял судейские решения. Нужно разобраться. На скорую руку тяжело сказать. По моему мнению, в первом случае пенальти больше был, чем во втором. В первом эпизоде был больше уверен, что поставит. Хорошо, что поставил второй? Наверное, нельзя так говорить, но это один пенальти из сложившихся двух», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В конце матча Карасёв не назначил пенальти в эпизоде с Зобниным, однако указал на точку через несколько минут после момента с полузащитником Виктором Мозесом.

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