Канчельскис: жест Соболева в адрес Роши — истерика. Так нельзя, футбол смотрят дети
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о жесте нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в очном матче между соперниками в 28-м туре РПЛ (2:1).
«Можно сказать, что жест Соболева в адрес Роши — истерика. Александр проигрывал ему все единоборства — и этим жестом нападающий «Спартака» показал, что он был бессилен против этого защитника. Вот и всё.
Это неприлично — нельзя так себя вести и показывать такое. На стадионе и по телевизору футбол смотрят дети», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Соболев в первом тайме схватился за половой орган перед Рошей, за что был удалён с поля.
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