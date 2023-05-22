Бушманов: жест Соболева в дерби — глупость. Его эмоциональность — проблема для «Спартака»

Бывший защитник московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на поступок нападающего красно-белых Александра Соболева в очном матче с армейцами в 28-м туре РПЛ (2:1), заявив, что его эмоциональность создаёт проблемы для команды. Экс-футболист назвал действия форварда глупостью и неуважением.

«Жест Соболева в адрес Роши — это глупость и неуважение. Так делать нельзя. В некоторых матчах и эпизодах эмоциональность Соболева — проблема для «Спартака». Александр — достаточно опытный игрок, поэтому должен это понимать. Понятно, что в дерби большое напряжение, но нужно уметь контролировать свои эмоции и не подводить таким образом команду», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.