Бушманов: жест Соболева в дерби — глупость. Его эмоциональность — проблема для «Спартака»
Поделиться
Бывший защитник московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на поступок нападающего красно-белых Александра Соболева в очном матче с армейцами в 28-м туре РПЛ (2:1), заявив, что его эмоциональность создаёт проблемы для команды. Экс-футболист назвал действия форварда глупостью и неуважением.
«Жест Соболева в адрес Роши — это глупость и неуважение. Так делать нельзя. В некоторых матчах и эпизодах эмоциональность Соболева — проблема для «Спартака». Александр — достаточно опытный игрок, поэтому должен это понимать. Понятно, что в дерби большое напряжение, но нужно уметь контролировать свои эмоции и не подводить таким образом команду», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Комментарии
- 22 мая 2023
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:39
-
11:22
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
10:59
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:26
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
10:01
-
09:43
-
09:32
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:08
-
09:00
-
08:58
-
08:42
-
08:33
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:45
-
07:40
-
07:06
-
06:42
-
06:38
Партнерский контент