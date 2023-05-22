Роналдо — о расистском скандале в Ла Лиге: Винисиус, рассчитывай на меня в своей борьбе

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выступил со словами поддержки в адрес форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который вновь подвергся расистским выкрикам во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1). Экс-футболист заявил, что будет помогать своему соотечественнику бороться с проявлениями расизма.
«И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько ещё это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти продолжают бездействовать, а болельщики аплодируют этому в таком абсурдном количестве. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», — написал Роналдо в своём «твиттере».
Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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