Роналдо — о расистском скандале в Ла Лиге: Винисиус, рассчитывай на меня в своей борьбе

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выступил со словами поддержки в адрес форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который вновь подвергся расистским выкрикам во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1). Экс-футболист заявил, что будет помогать своему соотечественнику бороться с проявлениями расизма.

«И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько ещё это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти продолжают бездействовать, а болельщики аплодируют этому в таком абсурдном количестве. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», — написал Роналдо в своём «твиттере».

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Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)

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