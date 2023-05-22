Защитник «Спартака» Чернов рассказал о встрече с игроками ЦСКА перед дерби

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что встречался с футболистами ЦСКА перед матчем с армейцами в 28-м туре РПЛ (2:1), заявив, что просто поболтал с ними, не пытаясь разведать секреты. Игрок красно-белых рассказал, что дружил с нападающим Фёдором Чаловым, полузащитниками Константином Кучаевым и Иваном Обляковым и защитником Игорем Дивеевым.
«Я ничего не разведывал у ребят из ЦСКА. Просто встретились и поболтали. Давно дружим: с Чаловым и Кучаевым больше десяти лет, а с Дивеевым и Обляковым чуть поменьше — около шести-семи. Просто встреча друзей. Ничего такого. Мы часто встречаемся.
Момент борьбы с Чаловым? Он просто упал на ногу и боялся, что там что-то серьёзное. Запереживал. Ничего серьёзного — игровой момент», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 22 мая 2023
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