Источник: фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в ресторане
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Болельщики «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в одном из московских ресторанов, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Согласно сведениям источника, в потасовке участвовало около 20 человек. Половина из них – самые активные – были задержаны полицией. По словам очевидцев, драка началась с того, что один из посетителей ресторана беспричинно нанёс удар другому.
Отмечается, что пока что на участников драки составлены административные протоколы. Однако ситуация может дойти и до возбуждения уголовного дела.
Напомним, накануне состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1.
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