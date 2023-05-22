Стала известна причина удаления игрока ЦСКА Роши в матче со «Спартаком» по протоколу игры

Стала известна официальная причина удаления защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов в своём телеграм-канале опубликовал протокол матча «Спартака» и ЦСКА. Из него стало известно, что бразильский защитник армейцев получил красную карточку за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».

Фото: Телеграм-канал арбитра Игоря Федотова

Напомним, во время одного из игровых эпизодов Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Форвард красно-белых схватил себя за половой орган в качестве жеста по отношению к бразильцу. Несколько минут спустя сам Роша повторил этот жест, пытаясь объяснить арбитрам, что ему показывал Соболев.