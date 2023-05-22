Николаев: такого разобранного «Зенита» я не видел ни разу

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал результат матча 28-го тура Российский Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретились с «Оренбургом». Напомним, игра проходила в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

«Зенитовцы в этом матче вышли, не знали, что делать, куда бежать, кому пас отдавать. Я такого разобранного «Зенита» не видел ещё ни разу.

На самом деле это печально. Потому что игроки, которые вышли на поле, должны были доказывать, бежать вперёд, показывать, что они нужны «Зениту». Но со стороны тех же Чистякова или Алипа я, например, такого не увидел, а только какую-то инертность.

Сработал выход на замену Сергеева. И мне непонятно, почему Семак ставит Кассьерру, а не Сергеева в основу. Кассьерра что-то полезное делает на поле? Я вот смотрю в упор и никогда не могу понять, что он там делает. Сергеев в каждом матче почти забивает, а Кассьерра… Очень сомнительная история.

Я думаю, не распрощаются [с Кассьеррой], потому что денег в него много вложили. Делали на него ставку, ставили в состав, и сейчас его куда-то отправлять — такой самим себе по башке удар. Еще шансик ему дадут, а если ничего — зимой будут прощаться», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».