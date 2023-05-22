Гладилин: Роша сам виноват в красной карточке — не надо было повторять за Соболевым

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об уровне судейства в матче 28-го тура между красно-белыми и ЦСКА (2:1), заявив, что защитник армейцев Виллиан Роша сам виноват в своей красной карточке.

«Судейство в матче «Спартак» — ЦСКА было на хорошем уровне — не допускали грубых ошибок. Красные карточки Соболеву и Роше были показаны справедливо, пенальти тоже назначено по делу. Карасёв чётко отсудил дерби.

Жест, показанный Соболевым, — эмоции, здесь всё зависит от воспитания футболистов. У Александра не шла игра — и он это показал. А Роша сам виноват в своей красной карточке — не надо было повторять за Соболевым. Он получил эту карточку за артистичность», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.