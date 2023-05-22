Генич: поведение Соболева аморально. Ему надо дать дисквалификацию по максимуму — игр пять

Комментатор Константин Генич призвал дать длительную дисквалификацию нападающему московскому «Спартака» Александру Соболеву за эпизод с защитником ЦСКА Виллианом Рошей в матче 28-го тура РПЛ (2:1). Тележурналист назвал поведение форварда красно-белых аморальным и выразил уверенность, что наказание бразильца армейцев будет аннулировано.

«Думаю, Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму – игр пять. Его поведение было аморальным. Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ. Он был главным тренером команды «Бей Беги», почувствовал вседозволенность Медиалиги и, как мне кажется, перенёс это на футбольное поле.

Удаление Роши — это нечестно, потому что судьи не говорят на португальском, а игрок не говорит на английском. Он не мог по-другому объясниться с судьями, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют», – приводит слова Генича журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале.