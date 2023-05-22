Пименов: не удивлён, что «Локомотив» вырвал победу у «Факела» только в концовке матча

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на победу железнодорожников в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0). Также Пименов высказался о роли Артёма Дзюбы в московской команде.
«Факел» – неуступчивая команда и хорошо готовая физически. Я не удивлён, что «Локомотив» вырвал эту победу только в концовке встречи. Наверное, «Факел» даже имел какое-то преимущество.
Российский футбол, конечно, просел в уровне, но я не думаю, что он будет скатываться. Дзюба – мастеровитый игрок, который умеет разбираться в штрафной площадке. Артём поможет «Локомотиву», если подпишет контракт. Ещё год точно, а то и два будет в фаворе.
Нужно ли искать замену Дзюбе? Есть Игнатьев, есть Изидор, которые могут сыграть на этой позиции. Есть и более статусные команды, которые зависели от Месси или Роналду. Здесь ничего такого нет», — приводит слова Пименова Metaratings.
- 22 мая 2023
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