«Бавария» не будет увольнять Тухеля даже после сезона без трофеев — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» не планирует увольнять главного тренера команды Томаса Тухеля. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, в «Баварии» никак не обсуждают будущее Тухеля у руля команды. Правление полностью доверяет специалисту. Также не планируется, что руководство начнёт обсуждать вопрос будущего Тухеля в «Баварии» на заседании наблюдательного совета, который состоится 30 мая. Немецкий специалист останется главным тренером команды, даже если клуб не завоюет ни одного трофея в этом сезоне.

Тухель возглавил «Баварию» по ходу сезона, сменив на посту главного тренера Юлиана Нагельсмана. До прихода Тухеля мюнхенский клуб смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, не проиграв ни одного матча по ходу турнира, пробился в четвертьфинал Кубка Германии и шёл вторым в Бундеслиге с отставанием в одно очко от «Боруссии» перед очной встречей. При новом главном тренере «Бавария» вылетела из еврокубка и национального кубка и отстала от дортмундцев на два очка перед последним туром.

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